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﻿白馬純利跌16%

2017-08-10 列印
　　白馬户外媒體（100）中期純利減少15.5%至7685萬元（人民幣，下同），營業額僅升1.8%，公司首席營運官張懷軍解釋，主要因為如食品飲料業的傳統客戶銷售放緩，廣告投入減少，加上今年農曆新年來得較早，導致首季收入下跌，但第二季已見回升。他指，公司無意打價格戰，更將廣告費提價5%。

　　白馬户外媒體的公司廣告客戶總數由去年6月底的519名減少至目前的424名，張懷軍指，由於行業競爭激烈，客戶因自身業務銷售放緩，廣告費承受能力減弱，故轉投收費較便宜的廣告公司。雖然如此，公司無意參與價格戰，出租率雖然隨之下降，但公司會尋找新客戶填補。
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