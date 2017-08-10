﻿IFC外望——恒生一姐送年假益員工

恒生新一姐副董事長兼行政總裁鄭慧敏（Louisa）上場個幾月即刻「派福利」。講緊係增加假期！據恒生早前內部發通告，由明年1月1日起，該行超過一半香港員工（約4500名）將可獲更多日年假，當中約六成員工（約2500名），更可獲增加4天年假。恒生話，增加有薪年假係為推動員工在工作及生活之間的平衡，同埋提升競爭力。



恒生員工架構分8級，最高層員工係屬第1級，而最低層係第8級。當中第4、第6及第8級部分員工就係年假加得最多的一群。以第8級低層員工為例，有部分人現時有14日年假，出年就會加到18日，諗起都開心呀！而最高級別那班，即第三級或以上，如果在2011年1月1日前入職嘅員工會加到32日年假添，即係一年12個月有超過1個月係年假。



做恒生員工真係唔錯，其他有薪假期都特別多。當中仲包括1日生日假、 14星期產假、14星期領養子女假、10日侍產假。仲有2日義工假、5日公職假（供因公職，如香港輔助警察隊、醫療輔助隊及民安隊等，須接受入營訓練的員工享用）及4日考試假添。嘩，恒生呢個僱主夠晒體貼員工，韋琪最想呢篇文係我老闆睇到啦！



賈躍亭抵港「度水」無人應



內地傳媒引述消息指，樂視創辦人賈躍亭已抵香港，開始約見投資者，雖然唔知佢老哥係咪來香港撲水，但在港的中資財團幾乎都避而不見。



去年11月，賈躍亭訪港及與多家中資財團會面，以求解決當時困境。今次賈躍亭再度來港「撲水」，但是今時不同往日，因賈躍亭內地資產被凍結，他個人又背負多項連擔保的負債。在北京的樂視大廈，追債的供應商已包圍大廈一段時間，但追債仍未有結果。



有大型的中資財團人士話，幾乎所有人都在避開參與樂視的項目。而且，隨著內地金融機構審核愈來愈嚴格，在港中資機構的海外資金也不算寬裕，故也得謹慎。他直言，「要找到支持賈躍亭的香港財團不容易，畢竟他的個人信用已經透支。」



高瞻