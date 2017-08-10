﻿市場簡訊

—迪士尼周二表示，將於2019年起停止向Netflix提供新影片，並獨力發展網上體育及家庭串流視頻業務。另外，迪士尼公佈，在截至6月底的第三財季錄得純利23.7億美元（約185億港元），折合每股賺1.58美元，按年跌近9%，高於市場預期；旗下樂園的營運溢利增18%，主要受上海和巴黎迪士尼樂園帶動。同期營業額報142.4億美元，與去年同期相若，但不及預期。迪士尼股價周二市後跌3.8%，Netflix挫逾3%。







—美國信用卡公司Vantiv周三正式同意以總價93億英鎊（約944億港元），收購英國最大支付處理公司Worldpay，當中包括收購該公司的80億英鎊價碼和承擔其13億英鎊債務，以打造總市值222億英鎊的跨國支付公司。Vantiv將持有合併後新公司的57%股權，Worldpay持有餘下43%，預期交易於明年初完成，並且會尋求在倫敦交易所第二上市。







—丘鈦科技（1478）公佈，中期純利2.02億元（人民幣，下同），按年大增約1.45倍，每股基本盈利18.4分，不派中期息。期內，營業額36.05億元，按年升約1.1倍。







—延長石油國際（346）發盈警，預期上半年虧損由去年的6000萬元，大幅收窄至2200萬元，主因運營增效以及各種降低成本的措施，令加拿大的石油和天然氣生產業務轉虧為盈，加上國內成品油貿易業務維持盈利，有助減少虧損。至於中期錄得虧損乃主要因支付可換股債券利息所致。







—高鑫零售（6808）公佈，2017年上半年錄得營業收入540.8億元（人民幣，下同），按年升2.1%；股東應佔盈利17.57億元，按年勁升22.7%，每股盈利0.18元。期內盈利大增，主要源於將部份舊有預付禮品卡的未使用餘額，為集團帶來4.6億元收入，扣除25%所得稅後的淨溢利貢獻為3.45億元，僅此一項就相當上半年盈利近20%。



由於期內盈利能力下降，該集團將關閉1間門店，因此，確認減值撥備0.4億元。該集團於去年下半年新開設門店27家，今年上半年則新開門店2家。







—瑞安建業（983）發盈警，預期截至今年6月底止中期淨虧損大幅減少約5億元或70%，去年同期淨虧損為7.11億元。淨虧損大幅減少主要由於沒有去年同期擁有81%權益的成都瑞安城中匯項目的住宅庫存計提的重大耗蝕減值撥備、持有22%權益的大連天地合營項目的財務業績大幅改善、建築業務因營業額及合約量上升而取得較高溢利、人民幣升值為集團的房地產項目帶來匯兌收益，以及精簡業務運作令經費開支減低。







—恩達集團（1480）發盈警，預計今年上半年溢利按年下跌超過30%，主要由於預期在其他收入及收益項目中的投資物業公平值收益按年減少約460萬元。去年同期投資物業的公平值收益約為824萬元。







—越秀房產信託（405）公佈，截至今年6月底止中期可分派總額3.95億元（人民幣，下同），按年增2.8%；每個基金單位盈利0.3416元；每個基金單位中期分派0.1566港元，按年減少0.3%。該公司執行董事兼行政總裁林德良昨日表示，未來以一二線城市核心區域的優質物業作為投資目標，以寫字樓及綜合物業為主，惟目前仍未有可以公佈的計劃。