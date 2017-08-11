﻿戰雲密佈 美股受挫 恒指ADR急瀉498點

北韓局勢轉趨緊張，北韓表示部署向關島附近海面發射導彈，美國聲言重重還擊，雙方隔空罵戰，令環球金融市場繼續動盪。美股杜指再度失守22000點關口，一度下挫173點，報21874點；納指亦大跌過百點，失守6300點水位。



杜瓊斯工業均指數收市報21844點，跌204點；納斯達克指數收市報6216點，跌135點；至於標普500指數則收報2438點，跌35點。滙控（005）美國預託證價格報75.41港元，較香港收市價跌1.09港元；中移動（941）美國預託證價格報86.20港元，較香港收市價跌0.80港元。



杜指失守兩萬二關



梅西百貨（Macy's Inc.）上季每股盈利48美仙，好過市場預期；但同店銷售倒退2.5%，儘管跌幅較市場預期的3%為低，但仍拖累其股價早段曾大挫逾8%，報21.15美元。另一家美國大型百貨公司Kohl上季同店銷售跌0.4%，跌幅亦少於市場預期的1.5%，其股價早段仍大挫10%，報37.5美元，創今年1月以來最大單日跌幅。



美國上周首次申領失業救濟金人數，意外按周增加3000人，至經季節調整後的24.4萬人，稍高於分析師預測的24萬人。至於被視為波動較少的四周平均新申領失業金人數，上周減少1000人，至24.1萬人，是5月以來最低。



恒指曾插490點 成交過千億



此外，美國7月份生產價格（PPI）按月跌0.1%，是2016年8月以來首次錄得按月跌幅，意味通脹仍偏低，對比6月份按月升0.1%和分析師預測的按月0.1%。按年計算，上月PPI則繼前月升2%後，續升1.9%。扣除較波動的食品和能源價格之後，上月核心PPI亦按月跌1.8%，按年升1.8%。



港股昨日急挫，恒指輕微高開34點，報27791點，已為全日高位所在，其後受滙控（005）等金融股偏軟拖累，先失守10天線（27529），早市中段跌幅一度擴大至逾400點，最多跌490點，低見27267點，於27200見支持後回穩，午後中移動（941）急升支撐大市，恒指跌幅收窄，收報27444點，跌313點；國指收報10782點，下滑180點，成交金額1219億元。



藍籌股普遍向下，滙控及建行（939）成跌市元兇，齊跌逾1%，兩股合共拖低恒指85點。股王騰訊（700）跌1.09%，港交所（388）雖獲花旗及高盛等大行唱好，花旗更將港交所目標價提升至280元，惟港交所仍隨大市跌4.3%，周三急升的九倉（004）於昨日回吐，股價急插7.03%，成跌幅最大藍籌股。