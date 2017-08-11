﻿上市20周年豪派特息 中移一度升穿89元 半年純利627億

中國移動（941）上半年純利627億元（人民幣，下同）比去年同期升3.5%，營運收入達3888億元，上升5%，當中通訊服務收入上升6.92%至3479億元。由於宣佈派發中期息1.623港元及上市20周年紀念特別息3.2港元，刺激昨日股價逆市上升，一度升至89.2元，其後升幅收窄，收市報87元，升2.35元或2.78%，為4個月以來高位。



中移動期內經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為1407億元，按年增長4.7%。移動電話客戶總數為8.67億戶，淨增長1761萬戶；上半年4G客戶總數達到5.94億，淨增長5862萬，4G滲透率達到69%。



對於大派特別股息，公司董事長尚冰指，不是因為下半年有機會混改而提早派息分錢。此次特別息為一次性，年終不會再派。



無憧聯通引入BAT



至於中國聯通混改擬獲中國互聯網三巨頭注資，尚冰表示不擔心競爭對手有強大後台，指混改對整個行業都有好處，但中國移動目前為止並未收到要進行混改的通知。他又直言國家鼓勵行業第一，而現時中國電信業的第一正是中國移動。



被問及提速降費對公司下半年的收入影響，公司首席執行官李躍指流量價格彈性大，價錢低用量大反而會增加收入，有機會收薄利多銷之效。



料4G ARPU穩中帶升



對於同業推出「無限流量套餐」，並以低價搶客，李躍認為現時行業出現過度競爭以致單價下降，確實對4G ARPU（每月每戶平均收入）帶來壓力，因而2017年上半年的4G ARPU比去年同期下降11.77%至71.2元，但隨更多低端用戶從2G或3G轉用4G，4G ARPU將會穩中帶升。



瑞銀亞洲電訊研究部主管王進璡預計，中移動光纖寬頻建設將在2018年保持平穩，2019年開始放緩，又認為三家電訊商針對5G建設的投資會晚於及小於市場預期，因為5G技術現時仍未有標準，而且是以物聯網為核心，目前相應的商業模式及應用情況仍未清晰。



鐵塔公司或先H後A



尚冰指，中國移動作為5G標準的領導者，重視5G帶來的機遇，但須待2019或2020年其商業模式成熟時，才會大規模投放資本。中國移動將於2017及2018年進行5G技術試驗，預計該技術至2020年才有商業應用。另外，集團副總經理兼鐵塔公司董事長劉愛力表示，鐵塔公司上市涉及很多流程，目在正在推進中，亦證實鐵塔公司正研究首先在H股上市。