﻿港鐵基本盈利58億 商場續租首度下調

港鐵（066）看淡下半年的業務發展，原因是今年上半年商場續租合約，出現上市以來首度減租，核心的鐵路盈利又下跌，加上外在經濟環境的負面影響，或波及下半年營運。港鐵上半年扣除物業重估的基本盈利為58.48億元，按年增15.3%，主要靠深圳天頌住宅入帳帶動，每股盈利1.27元，每股派中期息維持25仙。



港鐵行政總裁梁國權表示，上半年續租租金下跌2.2%，加上廣告收入下跌，預計下半年業務會繼續受經濟不明朗因素影響。若美國加息步伐加快，將對全球經濟有一定影響，將會對業務構成影響。



香港客運盈利受到觀塘延線，及南港島線投入服務的折舊及利息開支影響，利潤貢獻減少19%至13.2億元。財務總監許亮華補充，兩條新鐵路每年將為公司帶來約6億元的折舊支出，而且車費上調未能抵銷成本上升壓力，以致鐵路的毛利率持續下跌，對港鐵鐵路營運並非健康現象。



港鐵物業線監鄧智輝指出，上半年港鐵商場到期租約租金跌2.2%，是公司上市以來首次減租，他指是零售市場相當艱巨，至於下半年是否仍然要減租，他指要視乎情況，目前未能預測。港鐵仍繼續增開商場，青衣城擴建部份預測年底開幕，日出康城商場則於2020年落成。



港鐵消息指出，上半年減租主要是2014年自由行生意仍甚為熾熱，而令到為期三年的租約到期時底租需要調低，況且較多過境客的荃灣區多了新商場包括千色店加入競爭所致，但公司的商場由高檔至街坊為主的商場都有，能夠減低衝擊。



售樓盈利大升5.6倍



深圳天頌的稅前利潤共21億元於上半年入帳，令售樓盈利大升5.6倍，至13.7億元。他指出，天頌盈利大部份已經入帳，下半年貢獻不多。該公司仍與廣東省當地政府及鐵路營運商商討，探討在車站和車廠周邊發展鐵路和物業的機會。在杭州市五號線項目的投資，港鐵則承諾最多投資26億元，上半年杭州市1號線虧損約2800萬元。另外，港鐵上半年佔八達通淨利潤下跌39.3%，至8800萬元。