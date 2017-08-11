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﻿越交主攻粵高速公路

2017-08-11 列印
　　越秀交通基建（1052）副董事長兼總經理何柏青表示，該公司未來會繼續集中投資高速公路，當中以廣東地區為主，亦會物色其他高速公路項目，留意廣東沿海及中西部有潛力的項目。該公司截至6月底止，收入為12億元（人民幣，下同），按年下跌1.46%；純利3.8億元，上升8.7%；每股基本盈利0.2272元，派發中期股息每股0.13港元。現時該公司持有共12個項目，其中11個項目上半年日均收費車流量均按年上升，僅天津津保高速下降。

　　另外，市傳財政部與交通部正制訂收費公路專項債管理條例，他表示公司正研究有關方案對業務的影響，初步來看是利好因素。
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