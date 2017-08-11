 Advertisement
  • 2017年8月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 財經

﻿佐丹奴：港零售未見底

2017-08-11 列印
　　佐丹奴（709）公布截至6月底止中期業績，純利按年增長20.1%至2.45億元，每股盈利15.6仙，中期股息派15仙，按年增長兩成。主席及行政總裁劉國權表示，他個人認為香港零售市道未見底，過去數年香港營商環境亦不太好。

　　該公司上半年銷售額按年上升3.4%至26.18億元。港澳業務總銷售額按年增長3.5%至4.73億元，經營溢利增長18.4%至4500萬元，同店銷售增長6.8%。截至6月30日，佐丹奴持有淨現金及銀行結存為12.33億元，劉國權表示，該公司於6月20日啟動股份回購計畫，至今已購回及註銷541.2萬股股份，若有多餘現金將持續回購，未來最多可回購1.5億股。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd