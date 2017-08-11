﻿IFC外望——人行叫停「無現金交易」活動

內地愈來愈多的商戶拒收現金，以及微信和支付寶兩大巨頭推出大規模「無現金」營銷活動，惹來社會關注和爭議。《證券時報》引述人行有關人士稱，武漢人行已約談螞蟻金服，要求其宣傳活動去掉「無現金」字眼，公開告知所有參與商戶不得拒收人民幣現金。



人行總行有關負責人表示，最近一些地區推進的無現金支付方式或與螞蟻金服等合作創建無現金城市等活動，其中一些宣傳主題和做法干擾了人民幣流通，社會反響較大，對社會公眾產生較大誤解。



人行總行要求各地抓緊行動，依法對不合適的提法、做法進行糾正和引導。



7月底，人行武漢分行約談螞蟻金服公關部負責人，告知人民幣管理相關法律制度，明確提出三點要求：一是在「無現金城市周」活動中去掉「無現金」字眼；二是撤掉所有含有「無現金」字眼的宣傳標語；三是公開告知參與商戶不得拒收人民幣現金、尊重消費者支付手段的選擇權。



目前，螞蟻金服已將「無現金周」的說法，低調改為「移動支付黃金周」。



珠海等地商舖因「謝絕現金」，被人行裁定為拒收人民幣行為，是違法行為。



銀行設倒閉「自救」機制



為免政府以公帑為出事而「大得不能倒」的金融機構「埋單」，香港已引入處置機制。金管局總裁陳德霖在《匯思》中表示，香港《處置條例》以國際新標準為藍本，賦予金管局所需權力，可迅速地處理銀行倒閉，以減低事件的影響性和連鎖反應，從而保障金融系統穩定，當中涉及銀行吸收虧損能力政策的建議，將於明年初進行公眾諮詢。



陳德霖指出，多國政府在金融危機期間動用巨額公帑挽救出事的「大得不能倒」銀行，當時英國政府為此注資1330億英鎊，美國政府則動用了4000多億美元，即變相要由納稅人來「埋單」。



針對上述問題，G20達成共識，推行處置機制，金融穩定理事會相應制定有關處置機制的新國際標準（「主要元素」），為有序處理銀行倒閉定下標準和規則。



高瞻