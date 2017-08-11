﻿市場簡訊

—萬達酒店（169）昨早復牌一度急升40%，高見1.63元，全日升19.83%，收報1.39元，成交1.42億元。萬達集團於微信朋友圈解畫，指其只是賣掉「肉身」（即酒店資產），留下輕資產的「靈魂」（即管理公司）。內房分析員認為，將海外酒店資產賣回內地萬達商業，或是出於政治表態，早前中央要求排查明星名企的海外資產。







—嘉能可（805）中期虧轉盈，股東應佔溢利24.5億元美元，去年同期虧損3.69億美元，每股基本盈利0.17美元，派發中期息3.5美仙。







—輝山乳業（6863）的財務顧問富海銀濤，向輝山乳業債權人委員會遞交債務重組方案，境內外債權人的清償率為14至20%。在一系列基礎事實未弄清楚、有百億元資金去向不明的情況下，有債權人表明不接受重組方案。







—平保（2318）旗下平安銀行昨率先披露，2017年上半年錄得淨利潤125.54億元人民幣，按年增長2.13%，每股收益0.68元人民幣。期內，平安銀行營業收入540.73億元人民幣，按年跌1.27%；年化淨息差2.45厘，按年大幅收窄0.38個百分點。截至6月底，不良率為1.76%，較上年底增加0.02個百分點；撥備覆蓋率161.32%，較上年底增加5.95個百分點。期末，平安銀行的核心一級資本充足率8.13%，低於去年底的8.36%。







—越南製造加工出口（422）公佈中期業績，上半年虧損擴大至242.97萬美元；每股虧損0.3美仙；不派中期息。去年同期虧損53.32萬美元。



—中國鋁業（2600）在A股市場發公告，罕有提示行業市場波動風險。公告指出近期受國家政策影響，對行業形成利好，同時電價可能推動成本上升，市場預期發生改變，導致行業市場波動較大，市場存在不確定性。中鋁A股由年初至今已累升81%，H股亦已累升87.8%。







—騰訊財經報道，樂視創辦人賈躍亭在香港已成功籌集第一筆資金，主要用於員工發薪。據了解，樂視致新、樂視影業和樂視雲等等A股上市公司的員工工資和離職員工補償基本已經發放。至於非上市公司體系的樂視移動、樂視體育和樂視控股的6月份離職員工工資和補償也已陸續發放，但仍有部份部門欠薪未能按時發放。







—聯旺（8217）季度業績報告顯示，由於公司控股股東、即「翠如BB」父親黃永華以及另一主要股東黃智果，於上月數度出售公司合共逾26%股權，令其持股降至48.98%，違反與滙豐銀行及中銀香港訂立的貸款協議。因此，聯旺未能向滙豐提取包括總額3400萬元的發票貼現或讓售融資，以及額度為1000萬元的銀行融資，而滙豐銀行並正重新評估向聯旺附屬公司授出之融資。聯旺亦未能向中銀香港提取包括600萬元的銀行透支額度，及558.5萬元的定期貸款融資。







—MSCI昨天發佈建議，一旦某隻股份的停牌時間達到50天的門檻，不論停牌理由為何，都應將其剔除，其中包括等待公司事件進展的股份。同時建議每日監控持續停牌的股票，並在其停牌時間達到50個交易日後，給予2個交易日的提前通知，隨後將其剔除。該變化將涉及A股及H股。