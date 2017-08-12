﻿恒指失守27000關 北韓危機升溫 港股瀉560點

恒指收報26883點，插560點或2.04%；國企指數收報10572點，下滑209點或1.94%，成交金額1393.73億元，為2015年7月10日以來最大成交。
宏滙證券研究部主管林嘉麒指，恒指繼周四失守10天線（27519）後，周五再失20天線，出現轉勢的部份跡象，倘北韓局勢持續緊張，大市沽壓將增加，料恒指將下試26300點，目前上升阻力位於20天線。大摩則逆市唱好港股，基於該行下調美元匯價看法，估計美元匯價由目前至2018年首季間的走勢將較先前預期的弱，將利好新興市場及港股表現，因而將恒指目標由原先的28000點，調升至29000點。
藍籌股周五幾乎全線下跌，網信辦表示已就涉嫌違反《網絡安全法》對騰訊微信等平台立案調查，消息令股王騰訊受壓，股價周五大插4.9%，報310.6元，市值回落至2.95萬億元，成交逾181億元，為跌幅最大藍籌股，並拖低恒指153點，成跌市元兇。
重磅金融股繼續拖低大市，滙控（005）、友邦（1299）、中銀香港（2388）、建行（939）、工行（1398）、中行（3988）、平保（2318）及國壽（2628）跌幅介乎1.55%至3.11%，合共拖低恒指251點。港交所（388）周五曾低見209.2元，收報211.2元，跌3.12%；周四公佈業績後遭多間大行唱淡的港鐵（066）跌3.88%。
不過，多隻食品股卻逆市造好，旺旺（151）升4.15%，成表現最佳藍籌股；統一（220）及康師傅（322）齊升逾1%。