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﻿泓富半年可分派收入增2%

2017-08-12 列印
  泓富產業信託（808）公佈，上半年可分派收入為1.34億元，按年上升2%，每基金單位分派為9.15仙，按6月30日收市價3.32元為基準，相當於年度分派收益率5.5%。

　　泓富產業信託主席趙國雄表示，對本港經濟前景具信心，寫字樓市場看不到供應過剩，但如以往每年加租逾一成情況機會不大。他指出，公司今年上半年租金調升8.1%，續租租金方面，下半年可望有低雙位數字的增長。

遇好價考慮出售物業

　　被問及會否趁市旺出售旗下物業，趙國雄稱，過去曾經有內地買家有意收購旗下物業，若出價吸引都會考慮出售，「不會愛上物業」而不賣。趙國雄稱，未有投資者透過代理洽購旗下投資物業，若有合適價錢及符股東利益，會予以考慮，即使是旗艦物業，遇到好價亦有機會出售。
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