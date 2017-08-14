﻿金管密密會見業界 細行順應要求加按息

大型銀行加息「配合」之後，中小型銀行也相應合作，銀行界估計金管局可能會有後着，針對按揭生意的競爭局面。據了解，過往積極進取的工銀亞洲，在與金管局會面後亦順應要求調升按息，在最近一兩星期全面調高按息兼減現金回贈，凡100萬元或以上按揭貸款的按息一律為加至1.4厘，現金回贈更由1.6%降至1.5%。



金管局5月出招令銀行承做按揭成本增加後，緊密跟進各銀行在按揭市場的競爭情況，繼大銀行後，細銀行都要輕微加息「配合」。



金管局6月中向銀行進行按揭貸款業務的可持續性研究，要求銀行巨細無遺填報按揭資料，如資金成本、客戶贖樓年份等，後來約於7月陸續約見部份銀行會面，要求解釋所填報的可持續性研究報告。會面主要談及該銀行按息為何如此低、如何設定罰息年期，以及有關資金成本、現金回贈分多少年來攤分、按揭中介費等。



銀行界料金管有後着



對於金管局是次進行可持續性研究兼會面的行動，有銀行人士相信，金管局是不希望銀行胡亂減按息爭奪生意；又或要求銀行的現金回贈攤分年期需與罰息期匹配，因現時有銀行的按揭罰息期為2年，但現金回贈卻分3年來攤分。銀行界估計金管局可能續有後着，銀行或需因此加息「配合」。



今年來積極進取的工銀亞洲曾於7月加按息一次，但銀碼達800萬元或以上的按揭貸款，按息僅加2點子至H+1.3厘，而400萬元或以上的按揭貸款的息率亦只不過H+1.35厘，唯有貸款額少於400萬元的按息才加至H+1.4厘，今次加息則針對100萬以上樓按，即意味該行差不多所有新做樓按都要加息。市傳東亞銀行（023）的按息視乎個別情況仍可低至H+1.28厘，但相信在金管局壓力下，銀行會配合收斂減息。



金管局自5月中旬推第8輪收緊按揭逆周期措施，其中要求採內評法銀行的新做按揭貸款風險權重下限由15%提高至25%，再加上金管局的無形壓力下，大行迅即相應把按息由原來H+1.28厘上調至H+1.4厘，惟中小型銀行未有即時跟隨加按息「拖得就拖」，為要趁著這段期間盡搶按揭生意，部份中小銀行的按息仍低於H+1.4厘，大行對此甚為不滿，並向金管局反映。事實上，截止上周尾，個別銀行按息依然低至H+1.28厘到H+1.3厘。不過，相信在金管局「施為」下，細行續有輕微加息行動。



金管局發言人表示，與銀行就著不同議題不時有溝通，銀行釐定按揭息率是其商業決定。金管局一向要求銀行以審慎原則經營按揭業務，包括以審慎方式釐定相關息率和優惠，使其業務可長期持續，並有足夠利潤承受經濟轉差時可能面對的壞帳風險。