﻿雄安新區建5G網 引科網龍頭進駐 形成創新研發體系

內地特區雄安正準備建設國家骨幹網和5G創新示範網，雄安新區臨時黨委副書記黨曉龍指出，包括阿里、騰訊等互聯網公司在新區佈局人工智能等未來產業。他指新一輪科技革命和產業變革，是雄安新區建設重要的變量和增量。



他指，中國電科、中國電子等中央企業和阿里巴巴、騰訊、百度、京東、奇虎360等互聯網公司紛紛圍繞人工智能、科技金融、網絡安全、數字文創等未來產業在新區佈局。新區將在高標準、高起點、高質量的信息通信基礎設施保障下，培育形成創新研發、成果轉化、配套完善的高端高新產業生態體系。



雄安新區在建設過程中需要匯聚資源及動員力量。雄安新區和中國電信提出將攜手華為、中興、愛立信、諾基亞和高通等產業合作夥伴，打造「生態魔方」，構建雄安萬物互聯生態，攜手擁抱智能未來。他希望中國電信依托全球最大的NB-IoT網絡和電信物聯網開放平台，進一步發揮雲網融合優勢，通過「網絡演進、平台開放、深度合作、供給升級」，攜手智能生態領域各產業夥伴，引入高端高新產業人才。



他指雄安新區國家級骨幹網絡的建設，標志著雄安新區在信息化的世界中，擁有了與千年大計相匹配的網絡地位。雄安不再是保定城域網之下的一個接入網，而是成為了與北上廣同列、可直達國內中心城市的國家級網絡節點，更具備了一跳出國、依托高品質低時延的國際互聯網通達230多個國家和地區的能力。雄安新區國家級骨幹網建設是重大民生工程，雄安新區將具備最高水准的網絡服務能力，新區居民、企業將得到更好的網絡體驗，體會到實實在在的感覺。