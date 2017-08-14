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﻿新百貨私有化 明截止存暗湧

2017-08-14 列印
　　新世界發展（017）私有化新世界百貨（825）的要約，將會在明天（15日）下午截止。新百貨股價早前曾反常地升穿私有化要約價，令市場揣測會否因此令私有化失敗。隨著港股大幅調整，新百貨股價亦回落至低於要約價的正常水平。不過，證券界認為，要約限期已經兩度延期，反映基金股東對於要約價遠低於資產淨值有不滿，即使整體大市回落，也不見得基金股東會為套現而讓步，私有化計劃仍有暗湧。

　　新世界發展早前提出，以每股2元向新百貨獨立股東收購其持股，如果超過九成獨立股東接納要約，私有化計劃便可順利完成。
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