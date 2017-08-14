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﻿同佳三億購金泰創投

2017-08-14 列印
　　同佳國際健康（286）公佈購入金泰創投全部已發行股本，後者持有美得堡醫學抗衰老中心、醫美堂及醫診所，將發行4億股及現金5000萬元支付。按代價股份每股0.63元計算，代價總額約為3.02億元，代價股份佔擴大后股本約13.3%。公司認為，醫學抗衰老行業屬於朝陽行業，加上新舊業務及內外抗衰老的結合，將大大加強公司的競爭力。

　　金泰創投在香港銅鑼灣及尖沙咀設有3家美容中心，及在尖沙咀及筲箕灣設有2家醫療中心，提供診療服務。截至今年3月31日止，美得堡醫學抗衰老中心的資產淨值為約16.4萬元。醫美堂、醫診所的資產淨值分別為約567.8萬元及59.6萬元。

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