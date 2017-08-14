﻿市場簡訊

—雷士照明（2222）發盈喜，預期截至6月底止中期業績，純利將顯著增長超過50%，去年同期盈利8214萬元人民幣。盈利上升主要由於銷售收入穩步增長，以及因持續推動全面降成本措施，毛利率按年明顯提升。此外，資產減值撥備按年減少，以及可換股債券衍生工具部份的公允價值變動錄得收益。







—東勝旅遊（265）斥資5100萬收購位於紐西蘭奧克蘭Silverdale的三幅毗連的空置地塊，總面積約為1.5萬平方米。按初步計劃，該土地將分階段發展，包括自助式度假屋單位及可銷售住宅單位。收購事項為該公司提供投資時機，可透過出租及銷售物業來提升該公司收入。







—五龍電動車（729）昨日公佈，正探討向認購人發行其他證券之可行性以取代認購股份。認購人已同意，五龍電動車有權於其決定發行其他證券的情況下，要求認購人認購該其他證券。公司早前與IoT United Systems 簽訂認購協議，以每股0.33元配售15億股，佔已擴大後股本約6.28%，集資約4.95億元。







—魏橋紡織（2698）公佈，基於對公司未來發展前景的信心，及價值認可，控股股東魏橋創業及執行董事計劃自8月14日起的12個月內，以合適的價格擇機增持H股股份。H股股份數目不超過該公司總股本的5%。







—遠洋集團（3377）委任林倩麗為獨立非執行董事及審核委員會主席兼投資委員會成員，今日起生效。



—京城機電（187）今年上半年繼續虧損，淨虧損4405萬元（人民幣，下同），每股虧損0.1元，不派中期息。去年同期虧損6216.43萬元%。







—虛擬貨幣比特幣又創新高，在日本需求支持下，上周六首見突破4000美元水位，截至周日下午，據CoinDesk報價，全球交易平台的平均價再創新高見4225美元，今年以來已累升3倍，單8月份已錄得四成升幅。北韓核威脅升溫，比特幣亦成為避險資產，觸發升勢加劇。







—日本軟庫繼早前向叫車程式Uber的大股東Benchmark Capital收購股份不果後，傳開始接洽Uber其他投資者，打算繞過Benchmark吸納Uber的股份。此前軟庫提出以Uber估值450億美元向Benchmark收購其持股，但後者表示，對Uber的估值高達1000億美元，因而未能達成交易。







—軟庫旗下的科技基金Vision Fund將投資約25億美元於印度其中一家最大網上零售商Flipkart，當中15億美元為直接入股，餘下10億美元將入股Flipkart的現有大股東Tiger Global Management。







—路透社報道，最大網上零售商亞馬遜正尋求與美國活動場館經營商合作聯網出售門票，利用其龐大客戶基礎、充沛的科技人才以及討價還價的能力，進佔潛力巨大的美國票務市場，並乘機吸引訂票人士加入成為亞馬遜Prime會員。而目前Ticketmaster的美國票務市場龍頭地位，可能受到亞馬遜的插足而動搖。