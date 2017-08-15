﻿美朝局勢緩和 杜指曾收復22000點關

美股周一初段顯著造好，杜指高開87點後，升幅曾進一步擴大至近160點，收復22000點關，見22017點；科技股為主的納指更曾升74點或1.17%，見6330點。環繞上周美國與北韓之間的緊張局勢稍見緩和，大市在科技和銀行股帶頭下造好，標普指數全部11個類別的分類指數均報升。



杜瓊斯工業平均指數其後見22009.82點，較上周五升151.5點；納斯達克指數見6329.29點，升72.53點。



今晨四時杜指收報21993點，升135點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.42元，較香港收市價跌0.08元；中移（941）美國預託證券見87.76元，較香港收市價升0.31元。



歐洲三大主要股市後段亦向好，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段升0.86%至1.45%。美股上周經歷三月尾以來最慘淡的表現，標普指數曾累跌1.4%，主要是美國與北韓之間口頭戰升溫，引發投資者憂慮情緒，但美軍高層將領周一安撫稱，美方仍以外交斡旋為優先解決紛爭的手段，指美國與北韓短期沒有開戰的風險，令市場暫舒一口氣。



地緣政治風險緩和，加上周通脹數字較預期弱，美匯周一回升0.45%，見93.485點；日圓則五個交易日以來首次兌美元走軟，曾跌見109.8兌1美元（每100日圓兌7.12港元），較上周五跌0.56。



國際油價昨日大部份時間走軟，紐約九月期油價早段曾跌45美仙或0.92，見每桶48.37美元，到美市早段曾倒升0.7%，見每桶49.16美元。



騰訊績前爆升



港股上周連跌三日後昨日急彈，大市高開208點重上兩萬七，午後在股王騰訊（700）推動下，恒指最多升384點，高見27268點，收市報27250點，升366點，重返20天線（約27191點），成交851億元。分析認為，港股昨日反彈主要是因地緣政治影響已消化，料本周恒指將在27000點水平拉鋸，若騰訊業績理想，恒指更有望衝上28000點關。至於夜期昨晚10時則報27234點，低水16點。



上周五調整近5%的騰訊，在佳績憧憬下吸引投資者搶貨，全日升4.31%，收報324元，推高恒指127點。花旗發表研究報告指，預期騰訊今年第二季的總收入按年上升48%、按季亦升7%，達530億元人民幣。該行給予騰訊「買入」評級，目標價380元。另據中國媒體報道，騰訊今年下半年將在微信錢包的「九宮格」中，推出保險產品。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，若騰訊周三公佈的業績勝市場預期，將進一步帶動大市反彈，預計恒指本周將在27000點水平徘徊。君陽證券行政總裁鄧聲興認為，市場上周已消化地緣政治因素，相信科網股將繼續強勢，港股有望上試28000點。