﻿交易大堂十月底「退役」

港交所（388）計劃於交易大堂10月底租約到期後重新改裝，用於舉辦儀式、展覽、會議及投資者教育活動，而不再用於股票交易。這意味屆時即使有上市儀式，「紅衫仔」在大堂為對盤奔跑穿梭的畫面將成為歷史。有曾在交易大堂工作過或目睹過當年盛況的資深證券業人士，對此甚感唏噓。



曾於上世紀90年代在交易大堂做紅衫仔的劉兆祥，現為信誠證券研究部高級經理，聽到交易大堂將關閉的消息覺得傷感，但又覺得時代進步被淘汰是沒有辦法的事情。他表示，當年大堂交易的盛景仍是有趣的回憶，雖然交易已電腦化，但大部份買賣仍通過電話進行，不時需要奔波走動諮詢行家。最難忘的經歷是1998年8月期指結算，適逢金融風暴，政府出資救市，大行不停出貨沽盤，政府就不停接貨，單日交易達幾百億元。