﻿九倉分拆落實需時 會德豐未擬重組 核心盈利54億升近6%

九倉（004）展開分拆九倉置業地產的工作後，市場猜測會德豐（020）有否重組動作。會德豐昨公佈今年六月底止中期業績，但焦點都落在重組之上，會德豐主席吳宗權指出，分拆九倉置業只行了第一步，仍有很多步要做。就證券界料九倉置業分拆上市之後，會德豐可能會將餘下規模較細的九倉業務私有化，他認為，九倉的分拆計劃落實需時，需要一段時間才清楚效果。至於會德豐有否重組計劃，他指，集團目前只有九倉重組計劃，無其他重組。



吳宗權又指，對會德豐來說，九倉分拆投資物業，無論從股權、架構及派息，都是採取中立態度。會德豐與分拆後的九倉在投地安排上，倘屬長期投資如中環Murray酒店則歸九倉，會德豐有意參與投資期較短的商廈投資。被問到Joyce（647）長遠會否也重組，會德豐董事兼財務監督李偉中補充，Joyce大股東是吳光正家族，與會德豐無關。



會德豐中期核心盈利為54.12億元，升近6%，每股中期息增多5.6%至47.5仙，吳宗權指，會德豐沒有固定派息政策，主要視乎市場及公司情況。上半年公司確認入帳的住宅銷售額共有171億元，來自四個住宅項目，為公司貢獻盈利約7.42 億元，下跌46%。會德豐在業績前收報63.6元，升1.8%，而九倉則升0.7%，報73.35元。



目前已預售樓花但未入帳的2個住宅樓盤銷售額只有89億元，今年下半年沒有去年出售One Harbour Gate的情況下，入帳不及去年多。吳宗權稱，公司維持全年樓價升5至10%的看法，但目前至年底樓市較難預測，因受不少因素影響，包括北韓危機，英國脫歐等。公司目前手頭農地不多，早兩個月申請轉換一些農地用途，但相信要較長時間。他表示，今年本港賣地價較市場預計為高，但會德豐多數不會追價投地。



九倉將分派有線寬頻（1097）予股東後，吳宗權表明，會德豐跟九倉一樣「一股不留」有線電視股份。至於九倉將有線的3億元債務轉股本之後，得到的股份如何處理，則有待公佈。大股東吳氏家族由會德豐收到有線股份後如何處置，他則不作評論。



萬洲賺38億升5.6%



另外萬洲國際（288）亦同樣公佈業績，其今年上半年錄得純利4.92億美元（約38.38億港元），按年升5.6%，中期息維持不變，每股派0.05港元。常務副總裁兼首席財務官郭麗軍表示，上半年中國生豬價格下跌，料下半年情況持續，將有助減低其生鮮肉及肉製品鮮肉業務的銷售成本，提升盈利水平。另外，對於內地嚴限內地企業海外併購，主席兼行政總裁萬隆認為，無礙集團繼續海外收購。