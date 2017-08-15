﻿內房銷售降溫 未虞拖垮經濟

國家統計局認為，房地產市場已降溫，投機受到遏制；同時，中國樓市仍存在城市分化，認為樓市降溫未必會拖低經濟增長。
招行資產管理部高級分析師劉東亮稱，地產從銷售到投資全面回落，反映地產調控的影響進一步深化，未來樓市料繼續降溫。瑞穗證券首席經濟學家沈建光認為，下半年經濟會面臨較大下滑壓力，因為樓宇銷量大跌、庫存周期步入尾聲，內外需求及工業生產均掉頭向下。
針對樓市投資、銷售全面放緩現象，統計局新聞發言人毛盛勇指出，儘管樓市調控成效顯現，但由於各城市之間存在差異，從整體企業而言並非完全看淡；他又稱，今年上半年經濟增長6.9%，其中房地產對經濟增長的貢獻率佔6.2%；去年則是8.2%。房地產貢獻率下降，但經濟增長仍有所擴大。
統計局昨公佈，今年1至7月房地產開發投資按年增長7.9%，增長較上半年放緩0.6個百分點；首七月房地產銷售、新開工面積分別按年增長18.9%及8%，增速均較上半年下降2.6個百分點；其中，7月新建商品住宅銷售額增長4.3%至7790億元（人民幣，下同），錄得2015年3月以來最細增幅。個人按揭增長僅為4.1%，與去年同期的54.6%形成鮮明反差。目前絕大部份銀行的首套房貸已「零折扣」，即重返基準利率。不過，開發商買地熱情依然高漲，今年首七個月土地成交價款5428億元，按年勁增41%。