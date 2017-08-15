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﻿福壽園擬拓港澳

2017-08-15 列印
　　福壽園（1448）主席兼執行董事白曉江表示，為把握中國殯葬業市場改革的機遇，故將焦點放於中國市場。另外，他表示公司一直有關注海外市場，未來會在人口密度高及經濟發達的地區進行收購行動，又透露未來有意在港澳市場發展，希望將公司於殯葬業的經驗帶至港澳市場。總裁王計新表示，該公司自行研發的環保型火化機是業務增長焦點，早前上海及江蘇市政府考察後，有意購入這些火化機，但招標程序需時，而定價亦要作磨合。現時內地市面上的火化機大多以低價競爭，但他表示其火化機採用採用外國技術及零件，故無意打價格戰。他又指近年中國政府重視環保，相信具質量的火化機有一定市場。
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