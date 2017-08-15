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﻿麒麟股價大插72%

2017-08-15 列印
　　早前核數師「劈炮」的麒麟集團（8109），昨股價大瀉72%，該股份其中一名獨立非執行董事為前立法會議員鍾樹根，本報向其查詢股價波動一事，他回應指「股票當然有升有跌，現時股價不一定反映公司表現」，他更反問「有咩問題呢？」。該股昨收報0.017元，跌72.13%，創歷史新低，並跌破早前供股價0.07元。

　　該公司於本月初公佈，由於未能與丁何關陳會計師事務所達成審核費用的協議，該會計師事務所已向公司請辭，即日生效。該股份股價在消息公佈當日收報0.1元，升近22%，但自其後一個交易日開始，股價逐步回落，至上周五，股價跌至0.061元，跌幅26.51%。
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