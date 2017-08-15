﻿IFC外望——《人民日報》指樂視或早該結束

樂視再被內地官方媒體點名批評，《人民日報》發文指樂視陷入財困，是因為欠缺實體業務支持公司，主要靠講故事不斷融資求生。另外融創中國（1918）入主樂視網後，正引進新戰略投資者，有傳京東及騰訊分別對電視硬件業務及樂視影業感興趣。



《人民日報》引樂視為例，認為「一個靠講故事不斷融資求生的企業、一個用概念創造高估值的時代，或許早該結束了」。文章指出，實體經濟是根基，金融為實體經濟服務是其天職及宗旨，兩者不能本末倒置，去槓桿是大勢所趨。文章指，樂視曾是股價一度高達179元（人民幣，下同）的公司，但公司現時有4.1億元可換股債逾期、逾20億元的私募債難以承兌，供應商圍追堵截討債，創始人賈躍亭辭去所有職務，這類企業早該結束。



另有內地傳媒指，樂視創辦人賈躍亭離場後，身兼樂視網董事長的融創中國董事長孫宏斌欲引入戰略投資者。報道引述消息稱，京東集團行政總裁劉強東與孫宏斌曾洽談，表示對樂視的電視硬件業務興趣頗大。騰訊及阿里巴巴亦對樂視資產感興趣，前者有意投資樂視影業。



小太空人邁向20周年 名額再增？



「It is possible！」呢句口號相信大家都唔陌生啦。美國萬通小太空人計劃今年已經係第十九年舉行啦，每年都會誕生約六至八位小太空人，而十周年就破例增至十位。問到下年計劃廿周年會唔會增到二十個名額？美國萬通亞洲市務部副總裁葉偉傑就講笑話「多謝你嘅意見，會好好考慮吓。」咦咁講法，下年小朋友入選機會又可能大啲，有機會唔使爭崩頭啦！



十九年來，計劃大大話話訓練咗接近200個小太空人。美國萬通亞洲首席市務總監兼計劃總司令蕭莉玲透露，每年活動費用連保費嘅贊助費達七位數字，參加者毋須付費。佢就話最重要係小太空人體驗到It is possible呢句口號，對佢哋未來成長及工作都相當有用。要入選成為小太空人除咗中英文要好係基本，仲要體能好，有天文知識、良好演講技巧。咁講法，小太空人真係位位精英。



高瞻