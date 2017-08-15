﻿市場簡訊

—羅兵咸永道發佈本港上市公司風險管理及內部監控年度研究，發現大部份受訪企業已按照新修訂的《企業管治守則》，加強相關披露及處理內幕消息的內部監控措施，尤其以國企成份股披露水平顯著提升，但在向董事會匯報及提升內部審核職能方面，仍有較大改善空間。報告也發現，以行業來看，只有77%科技企業完成披露其處理及發佈內幕消息的程序及內部監控措施，低於整體的87%。另外，雖然97%企業聲稱已設立內部審核職能，但只有36%企業披露他們有足夠資源及經驗豐富的內部審核團隊應付這方面工作，按年僅增16個百分點。







—五礦資源（1208）發盈喜，預期今年上半年由虧轉盈，賺約1.13億美元（約8.8億港元），去年同期則虧損為9300萬美元。公司指，業績改善主要因相關經營條件有明顯改善，包括商品價格提升、Las Bambas加入公司的營運資產組合及公司的高生產水平所致。







—復星醫藥（2196）與上海醫藥（2607）證實擬競購美國Arbor製藥公司的股權。兩公司分別就近日有關上述收購的報道發公告，指已於7月19日向Arbor提交非約束性報價，擬參與競購該公司部份股權。復星醫藥是次乃通過全資附屬復星實業香港參與競購。目前交易仍處於非排他性競價階段，暫無法披露詳情。







—渣打發表報告，上調今年香港全年本地生產總值增長預測，由3%升至3.4%，明年預測亦由2.5%升至2.8%。報告指，上調今年增長預測，主要反映今年開局較強的經濟表現，但預期下半年會減慢。



—金管局公佈，外匯基金7月份的境外資產增加450億元至3.35萬億元；貨幣基礎為1.66萬億元，較上月增加13億元。期內，外匯基金對香港私營部門的債權總額為2721億元。對外負債總額為4億元，為須支付予外匯基金外聘基金經理的費用。







—長和（001）旗下赫斯基能源公佈以現金4.35億美元，收購美國威斯康辛州Superior煉油廠，該廠每日煉油能力為5萬桶，從而將赫斯基下游煉油量增加至每天39.5萬桶，交易可即時提升公司盈能力，及提升附加值高的提煉產量。







—雅居樂（3383）發盈喜，預期截至今年6月底止中期股東應佔溢利按年增長超過1倍，去年同期盈利為6.04億元人民幣。盈利增長主要由於期內房地產銷售的確認收入的毛利率較去年同期更高。







—數碼通（315）推出試機優惠，兩個計劃的合約期均為6個月。第一個計劃先付6000元按金，每月再付月費466元及試用費250元，租借Samsung Galaxy S8/ S8 Plus、LG G6+或 Sony XperiaTM XZPremium。或以6000元購買iPhone 7/7+，月費466元，首3個月退機回收價為4800元，第4至6個月回收價為4500元。







—外電報道，為保持與美國友好關係，沙特阿拉伯國企沙特阿美或選擇在紐交所上市，惟仍未就分拆哪些資產上市，以及上市後的內部組織架構做出決定。沙特阿拉伯皇室傾向於紐約上市，但因美國的訊息披露制度對沙特阿拉伯來說是一項擔憂，所以顧問建議於倫敦上市，最終決定取決於皇儲薩勒曼。