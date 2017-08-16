﻿油價走軟 零售商績差 杜指22000關爭持

今晨四時杜指收報21998點，升5點；納斯達克指數見6333點，跌7點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.02元，較香港收市價跌0.03元；中移（941）美國預託證券見87.08元，較香港收市價升0.33元。
歐洲三大主要股市後段亦向好，倫敦、巴黎和法蘭克福尾段升0.86%至1.45%。
美國商務部公佈，七月份零售銷售按月升06%，是去年12月以來最大單月升幅，勝過份析師預測的0.46%升幅。六月份的零售數字亦由原來跌0.2%，向上修訂至升0.3%。上月零售造好主要動力來自美國消費者增加購買汽車，以及自由支出，反映第三季初期的經濟表現仍然穩健。
同日出爐的紐約州製造業指數由七月份的9.8， 飆升至八月份的25.2；而七月份的進口價格在連跌兩個月後回升0.1%。
地緣政治危機消退，美匯指數昨日在美國零售數據出爐後，升幅擴大至0.78%，見94.139點；日圓兌美元匯價則進一步跌1.11%，見110.85兌1美元（每100日圓兌7.05港元）。
內銀成跌市奇葩
騰訊（700）績前回吐，拖累恒指昨尾市由升轉跌，失守20天線，更以全日低位收市，惟全日僅跌75點，收報27174點，仍穩站27100以上，這全仗獲大摩中金祝褔的內銀股力撐，更助國指力保升幅。恒指成份股檢討結果出爐前夕，有望染藍的舜宇（2382）逆市造好，成為市場焦點。
港股昨日先升後跌，高開121點後在內銀股領漲下反覆上揚，最多曾升188點，惟挑戰10天線（27475點）不果後升勢減弱，尾市獲利盤湧現，且在騰訊拖累下倒跌，再失守20天線（27224點），收報27174點，跌75點；國指則於內銀股力撐下升30點，收報10738點。大市成交金額達943億元。
恒指支持位在26800點
英皇證券研究部總監陳錦興指，港股上周連跌3日後已見轉弱，周一雖回升逾300點，但昨日再度失守20天線，反映市場仍傾向先行獲利，後市走勢要視乎市場如何解讀騰訊業績、內銀股放榜，以及北韓局勢發展，暫料後市繼續整固，支持位於26800點。