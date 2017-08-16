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﻿騰訊憧憬多賺50%

2017-08-16 列印
　　「股王」騰訊（700）今日公佈中期業績，多間大行對其抱予厚望，認為騰訊的手遊業務增長強勁，預料其王牌手機遊戲《王者榮耀》有望將公司第二季收入推向高峰。年初至今，一眾證券商已多次上調對騰訊的目標價，當中海通國際更給出最高價400元。

　　綜合多家證券商的預測，騰訊控股上半年收入介乎1003億至1060億元（人民幣，下同），按年升48.2%至56.7%。純利則介乎270億至296億元，按年升35.9%至48.8%。騰訊目標價漲不停，今年已6度調高對騰訊目標價的摩根士丹利預期，騰訊第二季可賺近142億元，按年增長32%。遊戲收入按年增45%，其中手機遊戲收入按年增65%，並達破紀錄的158億元。高盛同樣看好騰訊遊戲業務表現，料其盈利可望增加39%，又認為騰訊次季的支付業務表現，將較其主要對手支付寶為佳。
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