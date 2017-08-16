﻿新貸款萬億不再 中央料鬆手放水 M2增速創新低

中國貨幣供應增長遜人行預期，下半年貨幣政策有可能趨向寬鬆，放水推動經濟。人行最新公佈，7月份新增人民幣貸款8255億元（人民幣，下同），告別連續7個月的單月萬億新貸時代，而且7月底廣義貨幣M2增長僅9.2%，再創歷史新低。



人行參事盛松成預期，下半年貨幣政策或緊中趨緩，人行不會採取下調存款準備金率的強力放水措施，而是更樂於以其他手段小規模放水。



踏入7月，內銀進入傳統信貸淡季。7月份中國新增貸款8255億元，按月減少46%，但按年則增78%。當月社會融資規模1.22萬億元；其中，按揭貸款增加4544億元，佔全部新增貸款的55%。民生銀行首席研究員溫彬表示，按揭貸款佔過半份額，比重較6月回升，表明銀行對居民自住貸款的支持力度不減，房地產需求仍強勁。



按揭佔半 房產需求熾



值得注意的是，7月底廣義貨幣M2增長9.2%，增速分別較6月及去年同期下降0.2個和1個百分點，再度刷新歷史新低。M2貨幣供應增長自去年11月開始一路下滑，且連續3個月錄得個位數增長。



申萬宏源認為，受監管收緊的影響，貨幣產生效應受到抑制，M2高增長格局很難再現。中行國際金融研究所高級分析師周景彤指出，在去槓桿和防風險的政策導向下，監管政策和貨幣政策趨於「雙緊」。不過，自7月以來人行在公開市場的操作已稍微放鬆，M2增速進一步向下的可能性不大，預期將保持在9%至10%之間。中央原本估計今年M2增長為12%，現時距目標甚遠。



中金認為，剔除一些異常波動因素，金融數據尚未脫離正常範圍，也不會引發貨幣政策的明顯調整，貨幣政策的基調仍是不鬆不緊，部份貸款額度則會略為寬鬆。



藥力太強 降準機會微



截至6月底，中國銀行體系的超額準備金率降至1.4%的歷史較低水平，市場猜測，人行或須降準放水。不過盛松成指出，降準釋放的訊號意義太強，與當前金融去槓桿的整體基調不符，而且「不可能今天降準，明天升準」，因此，人行更樂於通過常備借貸便利（SLF）、中期借貸便利（MLF）、抵押補充貸款（PSL）等政策工具，達到調節資金流動性的目的。



人行在最新發佈的第二季貨幣政策報告中指出，隨著去槓桿深化和金融進一步回歸為實體經濟服務，較過去稍低的M2增速將成為新常態。



人行指出，以往M2增長較快，主要是同業、理財等業務發展較快，近期增速有所降低，正是加強金融監管、縮短資金鏈等的合理反映。報告指出，「隨著市場深化和金融創新，影響貨幣供應的因素更加複雜，M2的可測性、可控性，以及與經濟的相關性亦在下降，對其變化可不必過度關注。」