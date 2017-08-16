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﻿安踏中期賺14億升28%

2017-08-16 列印
　　安踏體育（2020）昨派發中期成績表，純利按年增28.5%，至14.51億元，中期股息按年增近21%，至41港仙。市傳安踏擬收購國際運動品牌PUMA，該公司主席丁世忠表示，不知傳聞何來，但未來併購目標，會以知名度高、有獨特性的國際品牌為主，又指併購是其發展戰略，只要符合發展，均會積極考慮。由於內地市場增長迅速，2025年銷售額達千億元目標有望提早實現。

　　踏入上市10周年，市場憧憬年底或派特別息，丁世忠指，自上市以來派息比例保持高水平，年底派息則要審視現金流而定。該公司於上半年營業額按年升19%，至73.23億元。
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