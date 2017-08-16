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﻿惠理中期多賺43倍

2017-08-16 列印
　　受惠於於基金表現強勁，惠理集團（806）截至6月底止中期純利大升42.75倍，至2.19億元，不派中期息。期內，該集團的財資業務錄得公平值收益淨額及已確認收益9900萬元。

　　管理費是惠理的主要收入來源，今年上半年管理費總額按年增加3.3%，至5.46億元；期內，表現費總額亦由去年上半年的500萬元，大幅上升至2200萬元。由於該集團大部份品牌基金的表現費於年末才結算，因此基金於下半年的表現將決定該集團能否於今年收取更多表現費。該集團於期內管理資產由去年年底的132億美元，增加17%，至155億美元。
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