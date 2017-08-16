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﻿趁市旺售朗豪坊 冠君有望派特息

2017-08-16 列印
        冠君產業信託（2778）昨日公佈截至6月底中期業績，期內可分派收入7.58億元，按年升7.5%；每單位基金分派0.1173元，按年升7.2%；每基金單位基本盈利0.79元。冠君產業行政總裁王家琦表示，鑑於商業物業市道暢旺，按照「高賣低買」的策略，選擇現時放售朗豪坊寫字樓，出售代理本周將在中國路演。

　　若落實出售朗豪坊寫字樓，所得資金會作再投資發展，或合資發展項目，但以香港項目為優先，亦不排除派特別息，具體要待落實出售後再決定，現時一切言之尚早。

　　王家琦解釋，冠君旗下三大資產中，花園道三號價值逾千億元，「無邊間公司或人可負擔到，根本唔會有買家，攞出嚟都晒氣」。朗豪坊商場則是上任行政總裁李澄明及主席羅嘉瑞辛苦經營十幾年所建立的品牌，亦是旗下唯一的商場，故不會出售。她坦言，朗豪坊辦公樓250億元作價是代理的意向價，若市場出價不合意，亦不會盲目出售，因為朗豪坊辦公樓的收入仍有機會繼續上升。
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