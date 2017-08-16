﻿IFC外望——受夠債主點錯相 樂視網想改Logo

另一方面，樂視網嘅換血計劃亦推行得如火如荼。樂視網CEO梁軍及人力資源部發送咗6封郵件，新任命11位高層。樂視影業董事長張昭被任命為樂視網首席內容官（CCO）；袁斌任樂視網首席技術官（CTO）和樂視雲董事長；原為融創系高層的劉淑青任樂視網高級副總裁，三人分別掌管內容、技術及財務.11位新官走馬上任，意味住融創入主後嘅「新樂視」管理團隊已初步成形。
不過，由樂視創辦人賈躍亭控制嘅手機生產商酷派集團（2369）公佈，公司仍處於持續虧損狀態，經營未有改善，初步評估，截至7月底營業收入27.16億元，按年下跌約52%，流動資產已經低於流動負債，近期償債壓力增加。核數師提出持續經營問題，公司董事會正準備集團一年內嘅營運計劃，睇來酷派的麻煩仲有排搞。
支付寶新搞作 推一蚊旅遊保
支付寶香港自上周和國壽（2628）推出意外保後，昨日再有新搞作，夥拍平保（2318）推出1蚊旅遊保優惠，睇真啲真係只要1蚊，啱晒鍾意旅行嘅你，慳咗嘅錢又可以食多碗一蘭。
呢個旅遊保險計劃適用於所有由香港出發嘅行程，首5日保費為1蚊，如果你去多過5日嘅旅行都唔使驚，每日都只係加10蚊，都平過市面嘅旅遊保多多聲！
不過呢份旅遊個人意外保保額就唔高，得30萬，其他條款都同坊間差唔多。
特別保障方面都唔差，包埋滑雪、潛水、笨豬跳等休閒運動。綜合來講都好抵買！
如果無記錯，前日微信錢包啱啱話下半年要賣保險，支付寶香港昨日就推呢個優惠，係唔係咁啱得咁巧呢？不過兩位馬生鍾意點玩就點玩啦，最緊要係我哋班消費者漁翁得利就得喇！
高瞻