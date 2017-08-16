﻿市場簡訊

—有線寬頻（1097）昨日股價最多跌5%至0.285元，其後跌幅收窄，收市報0.29元，跌3.33%，創1年來新低。成交金額為136.42萬。分析員指出，其股價下跌相信是因為會德豐（020）早前宣佈實物分派有線寬頻股份作特別息，有線寬頻股東提早沽貨所致。







—主要為電子消費品牌提供一站式開關電源解決方案的天寶（1979），計劃打入二輪電動車的充電市場，該公司首席財務官謝仲成表示，已與北京一共用電動車品牌合作，推出可即時為騎車者回收及提供電池的電動車充電樁，並於下月在兩個城市開展大規模投放。



該公司主席及行政總裁洪光氾認為，四輪充電業務的發展要視乎政府合作及民用滲透率，故現階段先以二輪電動車的快速充電切入市場。







—西部水泥（2233）公佈截至6月底止中期業績，期內收益按年增29.6%至21.12億元（人民幣，下同），期內純利為2.18億元，相對上年同期則錄得虧損1.14億元；每股盈利為4分。不派中期息。該公司總裁及執行董事馬維平表示，現時中國有三分之一的產能是用不上，面對產能過剩問題須在全行業內推動錯峰生產，能用掉多餘產能，對全行業經營有利。



該公司主席及執行董事張繼民表示，上半年水泥價格正恢復上升，下半年市場需求平穩，相信業績能維持上半年水平，還可以有2至3個百分點的增長。







—玖龍紙業（2689）發盈喜，撇除經營和融資活動的匯兌虧損，以及衍生金融工具產生的虧損後，預期截至今年6月底全年度，純利將按年增長不低於60%，主要由於集團產品售價增加及利潤率較好所致。該公司在公告指出，期內匯兌虧損大幅度下跌，亦沒有衍生金融工具產生的虧損。若撇除經營和融資活動的匯兌虧損16.18億元（人民幣，下同）及衍生金融工具產生的虧損9440萬元，去年度該公司純利為28.34億元。







—招商局中國基金（133）公佈，自股東於2017年3月10日授出興業銀行出售授權至2017年7月31日期間，該公司已出售合共1920萬股興業銀行A股，所得淨款為3.21億元人民幣。於2017年7月31日，公司實益擁有2473.6萬股興業銀行A股。







—國基會昨上調中國由今年至2020年的每年平均增長預測，由較早前的6%上調至6.4%。但該會同時估計，截至2022年，中國家庭、企業和政府的債務將會膨脹至相當於國內生產總值（GDP）的近3倍，高於去年的2.42倍，因而認為中國當局現在便要強化去槓桿的努力。







—香港投資基金公會（HKIFA）昨日表示，今年上半年本港零售基金銷售大幅反彈，淨銷售按年增長2.6倍，達48億美元，相當於約374.4億港元，甚至超過2016及2015年全年銷售額分別31億美元及30億美元。該會又指， 以銷售額計，債券基金為各類基金之冠，但由於「環球債券基金」等贖回量增加，淨銷售額反跌14%至56億美元。







—雙樺控股（1241）昨日發出盈警，預期中期銷售跌35%至40%，毛利則跌70%至75%，跌幅主要由於該集團因市場因素而導致銷售額整體下降。







—時捷（1184）昨日發出盈喜，預期今年上半年多賺逾50%至不少於1.18億元，主要由於期內收入按年顯著增加，以及產品組合變化，令到期內的毛利和毛利率按年上升。