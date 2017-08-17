﻿半年賺327億增64% 騰訊美預託證曾升逾4%

受惠遊戲收入強勁，騰訊（700）昨日派發中期成績表，其中第二季純利遠勝預期，手機遊戲收入更首次超越電腦遊戲，達148億元（人民幣，下同）。騰訊第二季賺182億元，按年增長70%；按季則升26%，不派中期息。總計上半年賺327億元，按年增長64%。該公司管理層於昨晚電話會議上多次提及人工智能（AI）的發展，更透露未來會增加在支付業務、雲服務及人工智能等方面的投資。



騰訊業績遠勝預期，刺激該股在美國預託證券（ADR）炒上，截至昨晚10時10分最新報337.91港元，較本港收市價高4.6%。騰訊昨日在港收報323.2港元，升1.38%。



重點發展人工智能



騰訊第二季收入566億元，按年升58%，齊勝預期。包含遊戲等的增值服務收入大升43%至368億元；當中，手機遊戲收入148億元，按年增長54%，主要受現有遊戲《王者榮耀》及新遊戲推動。電腦遊戲收入136億元，但預期未來增長會放緩。值得留意的是，反映直播及視頻等業務的社交網絡收入增長更勁，按年升51%至129億元，貢獻增值服務收入逾30%。



騰訊管理層於昨晚電話會議上多次提及AI的發展，強調其對該公司有戰略意義，將作長期投資。騰訊總裁劉熾平表示，通過AI技術可了解用戶的習慣，以提升用戶體驗，在廣告方面能更精準地投放廣告；在金融科技上，可提供適合用戶的金融產品。他表示，最近內部的工程師在圍棋人工智能、人臉識別及醫學影像等多個領域已取得了突破。



另外，隨著視頻流量增加，微信朋友圈及公眾號的廣告收入上升，刺激期內整體網絡廣告業務收入按年增長55%，按季亦大升47%，達101.48億元。騰訊降低了微信公眾號的流量門檻來加載廣告，又擴展自動服務廣告平台至一線城市，以提高微信廣告資源。流動影片觀看量及新聞訊息流量增加，亦推動媒體廣告收入增長。至於支付及雲計算等其他業務的收入亦勁升1.77倍至96.54億元。



網上視頻收支平衡路遠



截至今年6月底止，QQ月活躍帳戶為8.5億個，按年減少5.4%，微信及Wechat月活躍帳戶達9.62億個，按年增長19.5%，按季增長2.7%，但較首季按年增長23%及按季增長5.5%有所放緩。



騰訊昨晚召開電話會議，網上視頻及支付業務成為分析員關注的焦點，兩大業務最終目的亦正正是獲得廣告收益。騰訊總裁劉熾平表示，購買的連續劇及自製綜藝節目相當成功，為視頻平台提升用戶活躍度及廣告收入，惟難言何時可達收支平衡，相信仍需要一段時間。



樂視財困要融創（1918）打救，成為近期的市場焦點，昨日電話會議上，分析員的焦點亦圍繞騰訊在線視頻業務的發展及何時可達收支平衡。劉熾平解釋，雖然網上視頻業務的廣告收入和訂閱用戶收入都在增加，但內容成本以更快速度增加，相信相關虧損仍會上升，內容點擊率的增長亦會有所放緩。騰訊其他業務於的中期收入按年大增1.77倍，主要受支付相關服務及雲服務增長所推動。劉熾平指出，支付業務及雲服務均錄得強勁增長，前者略高一點。