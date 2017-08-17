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﻿杜指企穩22000點

2017-08-17 列印
　　美股周三靠穩，杜指早段曾升82點，見22081點，企穩在22000點之上，標普和納指初段亦造好。投資者觀望稍後出爐的聯儲局上月議息記錄，以摸索儲局的加息步伐，以及九月啟動縮表的可靠性。而周二拖累美股走低的零售類指數，在Target業績勝預期下見回升。

　　今晨四時杜指收報22024點，升25點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.15元，較香港收市價跌0.10元；中移（941）美國預託證券見87.82元，較香港收市價升0.82元。

　　滙控美國預託證價格曾見74.96港元，較香港收市價跌0.29港元；中移動美國預託證價格曾見87.39港元，較香港收市價升0.39港元。

　　美國商務部公佈，七月份新屋動工率意外按月下滑4.8%，至116萬間的年率單位，低於分析師預測的122萬間。
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