﻿萬洲爆冷染藍 舜宇食詐胡 料對股價影響微

萬洲國際（288）爆冷染藍，此前的大熱門舜宇光學（2382）最後卻好夢成空，令市場大「跌眼鏡」。不過，有分析認為萬洲入圍有助平衡恒指成份，料消息可於兩三日內消化，對股價影響不大。



恒生指數公司昨日宣佈季度檢討結果，萬洲將被納入恒生指數成份股之中，比重為0.84，令恒指成份股數目由49隻增至50隻。國指成份股則沒有變動，維持40隻。萬洲昨收報7.98元，升1.66%，早段一度高見8.25元，創一年新高，成交5.91億元。



萬洲國際總監陳鶴祥回覆本報查詢稱，對於萬洲被納入成份股感到相當高興，代表其經營理念、全球業務的規模皆得到資本市場認同，成為恒指成份股後，該公司扮演的角色將有所不同，但提到主席萬隆對於能否納入恒指一向抱着「入到好，入不到也沒有不好」的想法。



染藍呼聲最高的舜宇大熱倒灶，不過該股已連升3日，昨收報110.2元，再升4.65%。市場大多憧憬科技概念股染藍，舜宇獲多家大行唱好並調高目標價，德銀便將目標價上調29%至120元；里昂則由103上調至116.75元；麥格理看得更牛，目標價訂為140元。



同為內需股頂替百麗



雖然舜宇染藍呼聲最高，但亦有分析認為，百麗除牌，恒指有可能補回一隻同樣以內需為主的股份。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍認為，雖然市場焦點一直放在舜宇光學，但最終選擇萬洲亦非無道理，兩隻股份市值幾乎一樣，約為1150億元，但萬洲畢竟為肉食龍頭股，恒指成份股中並無日常消費類股份的代表，因此萬洲入選亦屬合理。她續指，對於恒指長遠發展而言，平衡各行業的比重絕對有需要，以免指數太受單一行業的影響。



民眾金融董事總經理郭思治則認為，萬洲與舜宇光學為市場所帶來的效應差很遠，舜宇光學從事的手機相關業務，上升空間遠較萬洲為大。



對於市場對科技或新經濟行業股份的憧憬，熊麗萍認為，若納入舜宇光學未必能帶動行業增長，因指數內已有騰訊（700）和瑞聲科技（2018），瑞聲和舜宇的業務概念非常相似，長遠未必能刺激行業發展。



萬洲國際為全球最大豬肉食品公司，2014年在香港上市前，曾豪斥71億美元（約550億港元）收購美國Smithfield，哄動一時，並為當年中國民企最大宗海外收購。不過，萬州主席萬隆為人卻十分低調，背景資料不多，外界只知其曾做工人。



主席萬隆為人低調



去年《財富》世界500強名單發佈，萬州首次上榜，以營業收入21億美元，位列財富世界500強榜單第495位。雖然不少人仍覺得萬洲很陌生，但公司旗下的雙匯卻是耳熟能詳的火腿腸品牌。



在上世紀90年代，當時在河南做火腿腸最有名的是春都，雙匯並沒有太多先發優勢，萬隆決定主打以火腿腸為代表的高溫肉製品，使用從日本、德國、瑞士、丹麥、奧地利買來的世界一流自動化設備，並把質檢人員權力提高到廠長之上。



在1992年雙匯火腿腸訂貨現場，當場簽了8000噸訂貨合同，打響名堂之後，公司便開始引領火腿腸行業發展格局。