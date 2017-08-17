﻿純利升1.28倍 吉利不派息

吉利（175）公佈中期業績，今年上半年純利按年大升1.28倍至43.44億元（人民幣，下同），但不派中期息。行政總裁桂生悅對此表示，「（公司在）歷史上中期一直沒有派息，這情況或許在明年有所改善」，並考慮明年度增加派息比率，相信屆時將會對股東有一個好交代。



期內，吉利收入按年升1.18倍至394.23億元，淨現金水平則上升46%至187.69億元。派息方面，桂生悅指，派息是與營運及現金水平掛鈎，雖然公司盈利大增，但今年將有3億美元的五年期債可在10月份起贖回，公司或擬償清舊債換新債。



就早前有報道指多間中資車企，包括廣汽集團（2238）及長汽（2333）等有意收購快意佳士拿，桂生悅表示，吉利未有參與收購項目，而母公司方面亦未有聽聞有關消息。另方面，有指福特汽車指控吉利旗下的領克品牌（LYNK & Co）侵犯其商標並正採取法律行動，他指福特與吉利不論是過往或現在均維持良好關係，相信有關問題可透過磋商解決，並且相信福特不會採取法律行動 。



隨着旗下SUV車型的銷售佔比逐步看齊轎車至各佔一半時，總裁安聰慧表示，公司將會加強兩者銷售，但強調不會打價格戰，而是採取品牌戰，故料下半年旗下車型的銷售單價定會提升，增幅將高於16%。



對於今年出口減少，安聰慧表示，情況屬正常，因國內市場產能不足，內部需求也未能滿足，故出口量減少；另有政治、經濟等因素，也影響出口減少。但他強調公司並非要退出國際市場。對於中國車業發展，他指中國車業未來將進入緩慢階段，預期增幅為單位數。