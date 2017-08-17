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﻿內地上月外匯佔款減46億

2017-08-17 列印
　　受惠於近期人民幣升值，以及外匯供求趨穩，7月份央行口徑的外匯佔款按月減少46.47億元（人民幣，下同），為連續第21個月下降，總額按月收窄。分析認為，雖然人民幣貶值預期減弱，但資金外流壓力仍然存在。

　　交行（3328）金融研究中心高級研究員劉健指出，7月外匯佔款減少幅度符合預期，主要得益於人民幣匯率的穩步升值，未來一兩個月外匯佔款可能轉為正值。他稱，「8月以來人民幣美元繼續穩中有升，部份交易日甚至走勢脫離美元，意味著部份交易日結售匯可能出現久違的順差，資本流動與匯率相互促進。」招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，中國跨境資本外流的壓力不大，但仍存壓力。
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