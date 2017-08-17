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﻿龍湖首派中期息0.2元

2017-08-17 列印
　　龍湖地產（960）公佈截至6月底止中期業績，股東應佔溢利44.05億元（人民幣，下同），按年升18.08%，每股盈利76分，首次派發中期息0.2元。龍湖首7個月已完成合同銷售金額1030億元，執行董事兼首席執行官邵明曉表示，將今年銷售目標由1100億元上調至1500億元，全年可售貨值約2300億元，並有信心完成全年銷售目標。

　　對於早前夥拍合景泰富（1813）拿下啟德地皮，邵明曉表示，在香港投地主要是看好粵港大灣區的發展，因為香港開發流程與內地完全不同，所以在港發展速度不會太急，預計2020年推盤。
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