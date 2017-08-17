﻿IFC外望——fb回報曳失寵 對沖基金揀阿里

美國最新證監文件顯示，無寶不落嘅對沖基金上季最愛嘅，係持有阿里巴巴股份嘅原雅虎公司，現已改名做Altaba，最失寵嘅竟然係紅極一時嘅「冧巴溫」社交網站facebook（fb）。



雖然較長期嚟講，「五大科網股」（FAANG）一路都係基金愛股，不過今年落嚟分別升咗近40%同近50%嘅蘋果同fb，相對變得較貴，而且恐怕會碰上調整，吸引力因而下跌。上季唔少對沖基金巨頭都轉向吸納中國最大電商阿里巴巴，或者持有其股份嘅Altaba。



資料顯示，對沖基金Citadel上季減持340萬股蘋果；Viking亦減持960萬股fb。同時有好幾家大對沖基金吸納阿里嘅ADR，包括Third Point、Appaloosa、Duquesne同Viking等。阿里股價今年以來累升逾56%，跑贏「FAANG」，一啲都唔失禮。



外電調查顯示，第二季對沖基金嘅新寵係靠揸阿里股份食胡嘅Altaba，無他嘅，單季回報都有17%喎！對比市盈率愈嚟愈高嘅fb只得6%，就梗係無咁得人鍾意啦！



陳智文談升市：股民唔理性



所謂「千夫諾諾，不如一士諤諤」，但好多人忠言逆耳，未必能採納諍言。當今股市破完27000仲未升完，真係炒得㷫烚烚，邊個人肯在旁潑冷水？亞洲金融集團執行董事陳智文就勸諫投資者要緊記以往教訓，切勿被勝利沖昏頭腦！



陳智文昨日出席業績會，就有感而發談及股市投資。佢話現時股市大幅上升，是由於股票市場投資者不理性所致，他更表示不理解在北韓飛彈威脅的情況下，人們為何還認為買日圓是安全？投資者只要認為股票還未升得夠高便會繼續買，忘記1997年亞洲金融風暴慘痛教訓，故此未來市場走勢仍要觀望，公司會以保留現金為主要政策。



亞洲金融集團總裁陳智思就唔講咁多股市，一於講吓集團本身發展，表示出售香港人壽已進入第二階段，現時正等保監審批，根據以往經驗相信還會花一段時間，會積極配合求盡快完成，已收取買家10%的訂金在交易完成後會正式入帳。對於保監引入新管制要求，他表示對公司影響不大，因為亞洲金融有充足資本，公司會配合新的計算方式，增加風險管理師及精算師。他指新的要求對細規模公司比較有壓力，對未來保險業界是個挑戰。



高瞻