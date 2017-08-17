﻿市場簡訊

—同景新能源（8326）上周發表業績之時曾提及送紅股，比例為每1股送3股。不過，該公司昨晚發出通告，表示為了遵守聯交所的規定，因此將發送紅股的規模由1送3改為1送1。早前聯交所發出指引信，認為上市公司大比例派送紅股的活動有所增加，部份個案之中，股價及成交量在除淨期間大幅波動，聯交所憂慮市場或會因此出現秩序紊亂。







—未來世界金融（572）在公開市場，以總代價約6892萬元購入22.3萬股騰訊（700）股份。每股作價介乎281.00元至323.20元，平均價約為309.08元。購入股份佔騰訊已發行股份總數的0.0023%。公司指，對騰訊前景持正面態度，收購事項為公司提供良好投資機會。







—海航實業股份（521）發盈喜，料截至今年6月底止中期將扭虧為盈，錄得盈利不少於5500萬元，去年同期虧損為8250萬元。該公司指，由虧損轉為盈利主要由於今年4月完成智能信息業務出售，錄得出售收益約1.12億元。







—垃圾焚燒發電公司粵豐環保（1381）截至今年6月底止中期純利按年增47%至2.261億元，派中期息每股1.3仙，期內收入按年增長72.8%至11.58億元，主要來自新增項目所產生的建設收入。







—I.T（999）公佈有關Societe Anonyme des Galeries Lafayette與該公司各自擁有50%權益之合營企業──巴黎老佛爺百貨（中國）就開店事宜的最新發展。老佛爺中國與陸家嘴訂立了一份在上海浦東新區陸家嘴中心開設「Galeries Lafayette老佛爺」百貨商店的意向書。預期老佛爺中國兩位股東均不需要進一步向合營企業注入營運資金。該百貨將為老佛爺百貨於中國開設之第2間分店，預計2019年2月底止財年的下半年度開幕。







—Joyce（647）財務副總裁黃成輝表示，零售市道仍然疲弱，暫未看到有確切復甦的趨勢，目前高檔服裝市場經營環境仍然困難，他認為即使租金有放緩情況，但對比銷售跌幅，租金比率仍然高，他指高檔商場的租金跌幅現時仍未追上銷售的跌幅。該集團服裝品牌的同店是平穩。他補充，表現較差的店舖會關閉，集團關店情況已接近完成，現時已進入鞏固期。







—康大食品（834）截至6月底止中期純利按年大跌92.8%至113.9萬元人民幣；不派中期息。







—常茂生物（954）昨日派發中期業績，營業額為3.22億元（人民幣，下同），雖較去年同期升8.41%，但期內純利為60.8萬，較去同期大跌97.07%，不派中期息。







—中國澱粉（3838）截至6月底止中期營業額22.92億元（人民幣，下同），按年升8.01%，期內賺2.04億元，較去年同期增約1.14倍；不派中期股息。







—新天綠色能源（956）資本營運與投資者關係部經理王豔彥表示，上半年公司增長順利，LNG上半年利潤達18億元，全年能達34億元創新高，預計今年全年天然氣銷售氣量會達至15億至16億立方米，較去年同期上升40%，主要因「煤改氣」政策實施，以及沙河區的用氣量增加，於雲南、新疆的市場化交易達100%。