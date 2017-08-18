﻿商界不滿特朗普 杜指挫274點 失守兩萬二

美國股市表現下滑，杜指曾挫147點，再度失守22000點關口，主要受沃爾瑪和思科系統發表季度業績後股價下跌所拖累。美匯指數則先跌後回升，日圓匯價到美市早段兌美元升幅收窄，報109.72兌1美元。美匯指數略為回升，曾升至94.08點。



美國總統特朗普在維珍尼亞州種族暴力事件中，沒有集中譴責白人至上主義者，引發各界不滿，不少商界行政總裁退出諮詢機構，而特朗普宣佈正式解散製造業委員會與策略與政策論壇。在特朗普施政愈趨艱難的憂慮下，美股下滑，杜瓊斯工業平均指數收市報21750點，跌274點；納斯達克指數收報6221點，跌123點。滙控（005）美國預託證價格報73.89港元，較香港收市價跌0.71港元；中移動（941）美國預託證價格報86.29港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證價格報329.06港元，較香港收市價跌0.34港元。



工業生產增長放緩



美國上周首次申領失業救濟人數減少1.2萬人，至經季節調整後的23.2萬人，是近半年以來最低。波動較小的四周平均首次申領失業金數字，上周亦減少500人，至24.05萬人。



美國上月的工業生產值增長，由6月的0.4%放緩至0.2%，升幅低於市場預期0.3%；其中，製造業生產意外下跌0.1%，市場原預期有關數字維持0.2%的增長。



恒指虎頭蛇尾



美國最大零售商沃爾瑪（Wal-Mart）第二季度每股盈利和營業額均高過預測，但上季的毛利率下跌11個百分點；業績發佈後，該公司股價在美市早段曾跌近3.2%，至78.33美元。思科系統上季盈利表現符預期，但營業額續倒退，其股價美市早段曾跌4.3%，報31.77美元。



港股方面，恒指昨日表現虎頭蛇尾，早段曾升逾200點，午後沽壓持續增加，最多曾倒跌逾百點，臨近收市才收復部份失地，跌64點，收報27344點。藍籌股之中，表現最好非騰訊（700）莫屬，大量資金流入騰訊，單計騰訊已錄得148.11億元成交額，帶動全日大市成交增至964億元。騰訊最後收報329.4元，升1.92%，單隻股份已貢獻恒指59點。



另一方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）升至1207點，為4月底以來近4個月高位，刺激航運股造好，勝獅貨櫃（716）創逾兩年高，升12.23%，收報1.56元；太平洋航運（2343）則漲11.31%。至於爆冷「染藍」的萬洲（288）股價向好，升2.76%，收報8.2元；相反，大熱倒灶的舜宇光學（2382）則跌2.72%，報107.2元。