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﻿馬雲帶頭入股美國萬通

2017-08-18 列印
　　阿里巴巴主席馬雲旗下的雲鋒金融集團（376）進軍本地保險業，連同新浪、巨人投資（香港）等投資者，以合共131億元收購美國萬通保險亞洲共8.96億股份，當中雲鋒金融收購約60%股本，涉資78億元，當中52億元以發行新股支付，每股作價6.5元，餘下26.6億元代價，以發行美元票據支付。

　　此外，馬雲旗艦阿里巴巴上季純利按年增近1倍，營業額亦大升56%，勝預期，反映內地消費者網購踴躍，電商市場持續蓬勃。

  首季度業績公布後，阿里巴巴預託證在美市早段曾升4.61%，報166.85美元，創日內紀錄新高。阿里股價今年已累升逾80%。近期，包括對沖基金經理David Tepper在內不少基金大戶都相繼增持阿里股份。
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