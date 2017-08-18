﻿國指明年納紅籌民企 騰訊中移動入選大熱 三月實行添十新貴

恒生指數公司昨天公佈優化國企指數的方案，由明年3月開始，指數將納入10隻紅籌或民企作為成份股。雖然恒指公司昨天並沒有公佈國指新貴名單，但市場普遍預期，民企騰訊（700）以及紅籌中移動（941）很大機會加入國指，估計明年將有逾百億元資金追入這兩隻重磅股。至於中資金融股佔國指的比重，料將由70.5%降至51%，指數基金亦要相應沽貨。



現時追蹤國指的指數基金超過20隻，所管理的資金達75億美元，相當於585億港元。按照恒指公司以現有數據估算，在10隻國指新貴當中，最重磅的兩隻最終將各自佔指數一成。按此推算，指數基金將要動用合共117億元買入騰訊及中移動。



原有國指成份股不變



恒指公司董事總經理關永盛表示，在諮詢市場各界意見之後，才決定將紅籌及民企也納入國指。現時國指由40隻國企組成，這40席維持不變，但會加入10隻紅籌或民企，令成份股總數增至50隻。



恒生指數成份股是由一個獨立委員會選出，決定往往出乎意料之外，例如舜宇光學（2382）日前便大熱倒灶，由萬洲國際（288）染藍。至於國指則一向硬性按市值數據選出，因此不會有意外結果，這種做法日後亦維持不變。不過，針對10隻來自紅籌或民企的新貴，恒指公司訂出3項額外要求，包括上市時間必須超過3年；股價歷史波幅不能高於國指的3倍；在過去3個財政年度，均要錄得盈利以及從經營活動取得淨現金流入，並且要持續派發現金股息。



二月公佈 初期比重2%



恒指公司在明年2月將一次過公佈10隻國指新貴名單，並在明年3月納入該批股份。不過，為了避免市場出現震盪，最初每隻新貴佔指數的上限只為2%，其後才逐步增加至10%的正常水平。至於民企的定義，則指超過50%營業收入來自內地的企業，與大股東是否內地人無關。



假若有國指新貴遭沽空機構狙擊而要長期停牌，關永盛表示，要按當時的實際情況再作決定。



與恒指走勢不會太相近



法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩指出，改革有助加強國指的代表性，但並不代表與國指掛鈎的窩輪、牛熊證一定更受歡迎。



他解釋說，現時恒指和國指的走勢差異較大，當恒指走勢較呆滯之時，投資者可能改炒國指的衍生工具。在改革之後，假若恒指和國指的走勢太相近，投資者可能只揀流通量大、選擇多的恒指輪證。



關永盛認為，現時身兼恒指及國指的股份只有9隻，日後最多也只有19隻，相信恒指及國指不會變得太相似。