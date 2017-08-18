﻿海洋業務虧損擴 太古半年賺121億

太古（019）上半年盈利靠地產業務支撐，基本盈利升9%，至38.8億元，每股維持派中期息1元不變。太古海洋服務虧損則進一步擴大1.66倍，至6.92億元，並預計未能於下半年止血。主席史樂山表示，公司繼續出售舊船及減少人手，保存實力靜待行業好轉。



太古地產（1972）半年表現理想，基本盈利升30%，至46.28億元，每股盈利0.79元，但派息則只增多9%，至每股0.25元。對於派息未隨業績表現增加，財務董事郭鵬表示，太古地產盈利主要受到西半山殷然豪宅入帳所致，仍要視乎下半年表現決定派息比率。



太古於期內股東應佔溢利按年增1.4倍，至121.38億元，期內投資物業估值收益錄得98.84億元，按年大增3.2倍。太古A股每股盈利8.07元；太古B股（087）每股盈利為1.61元。A股中期每股股息1元，B股每股股息0.2元。太古於期內錄得收益402.11億元，按年升34%。



該公司在分析員簡報會披露，香港、美國及內地收租物業的出租率仍然很高，未來可以帶來更多的租務收入。太古坊重建第一期將於明年落成，共有102萬平方呎樓面商廈。國泰則正重組運作，以因應航空業營運環境改變的，會華麗轉身為一家更敏捷及精簡且有盈利的公司。貿易部門期內盈利下跌44%，至6500萬元，該公司要推行成本控制，集中核心業務，改善未來表現。飲料業務則因收購了美國及內地裝瓶業務而令盈利大升4.3倍，至17.85億元，未來有信心保持良好增長。



與建滔洽國泰業務



史樂山被問到建滔化工（148）主席張國榮聲稱曾向他提出收購太古持有的國泰股份一事，史樂山透露曾與張國榮會面2次，但都只是討論國泰業務，未有披露具體內容。他指國泰是上市公司，歡迎投資者買賣，而太古也不會感到威脅。太古持有國泰45%權益，第二大股東國航（753）持有29.99%，建滔化工持有9%。