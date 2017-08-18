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﻿平保賺434億 派息增1.5倍

2017-08-18 列印
　　平保（2318）昨日派發中期成績表，期內純利為434.27億元（人民幣，下同），按年增6.5%，每股盈利2.43元，中期息每股0.5元，按年大增1.5倍。若撇除去年上半年普惠重組利潤94.97億元影響，盈利按年增長38.8%。平保的公告指出，提升現金分紅水平，對償付能力充足率無重大影響，股息派發後，其償付能力充足率符合監管要求。

　　平保分拆互聯網金融平台陸金所上市大計籌備多時。業績報告稱，今年上半年陸金所控股實現盈利，但沒有披露盈利數據。6月底，陸金所註冊用戶增至3123萬人，財富交易量、機構間交易量分別按年增長65%及45%，分別達到1.098萬億元、3.687萬億元。
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