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﻿永利多賺39% 復派中期息

2017-08-18 列印
　　永利澳門（1128）截至今年6月止中期純利為15.91億元，按年升39.5%，每股基本盈利0.31元。派中期息每股0.21元，是該公司自2014年之後，再次派發中期股息。

　　上半年娛樂場收益按年增加70.5%，至156億元。貴賓廳業務方面，收益124億元，按年升87.6%，主要由永利皇宮的貴賓廳46億元，以及永利澳門旗下貴賓廳收益增加18.4%所致。期內，貴賓賭枱轉碼數按年增加15.9%，至1966億元。中場業務方面，上半年錄得收益60億元，按年升59.8%。

　　非博彩收益表現不俗，錄得12億元，按年增加1.21倍。
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