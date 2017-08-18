﻿IFC外望——陳總落區視察銀行服務

陳總昨日就出巡到到訪了天水圍北地區三間分別由渣打、東亞及建行亞洲新設的分行，向銀行代表及職員了解分行的服務情況，並跟客戶交談，了解他們對新增銀行設施的意見。
是次參觀的三間新設分行，都有提供一般銀行服務，東亞就提供了視像櫃員機及無卡提款服務，渣打就設置了專為便利傷健人士、使用高度較低的銀行櫃位。陳總對三行落實普及金融的行動都大表讚許。
由於陳總出巡，三行的高層都不敢怠慢，渣打香港行政總裁禤惠儀、東亞執董兼副行政總裁李民橋，以及建行亞洲副董事長及行長江先周均有親臨天水圍分行恭候陳總大駕。
顧培德掌友邦港澳 攻科技應用
友邦保險（1299）新任香港及澳門首席執行官顧培德於6月到職，日前顧培德首次會見傳媒，表示有「回家的感覺」。對於如何帶領友邦繼續增長，他直言還是靠「人」，但亦不少得推動公司在科技應用的步伐。
顧培德於AIA友邦工作23年，1998年來港擔任AIA MPF首席執行官6年，期後轉往汶來、印尼、澳洲等地負責其他管理層職務 。顧培德形容，出任新任行政總裁，感到極之榮幸，對於未來的工作感到興奮。
他表示，該公司上半年的新業務額錄得54%升幅，非常出色，他將依從前任陳榮聲所定下的策略，再進一步了解香港及澳門的人口老化和結構改變，以及內地客戶的需要。
高瞻