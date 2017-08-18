﻿IFC外望——陳總落區視察銀行服務

金管局現任及前任總裁昨日各自各精彩，這邊廂前總裁任志剛在網誌發表香港國際金融中心地位的偉論，那邊廂現任總裁陳德霖就親自落區，了解偏遠地區銀行服務情況。陳總近年大力推動普及金融，即係希望人人都可享有基本銀行服務，銀行方面都好配合，明知有排先至番本，都照樣在這些老遠地方開新分行，惠及有關地區的市民，亦是體現銀行的社會責任。



陳總昨日就出巡到到訪了天水圍北地區三間分別由渣打、東亞及建行亞洲新設的分行，向銀行代表及職員了解分行的服務情況，並跟客戶交談，了解他們對新增銀行設施的意見。



是次參觀的三間新設分行，都有提供一般銀行服務，東亞就提供了視像櫃員機及無卡提款服務，渣打就設置了專為便利傷健人士、使用高度較低的銀行櫃位。陳總對三行落實普及金融的行動都大表讚許。



由於陳總出巡，三行的高層都不敢怠慢，渣打香港行政總裁禤惠儀、東亞執董兼副行政總裁李民橋，以及建行亞洲副董事長及行長江先周均有親臨天水圍分行恭候陳總大駕。



顧培德掌友邦港澳 攻科技應用



友邦保險（1299）新任香港及澳門首席執行官顧培德於6月到職，日前顧培德首次會見傳媒，表示有「回家的感覺」。對於如何帶領友邦繼續增長，他直言還是靠「人」，但亦不少得推動公司在科技應用的步伐。



顧培德於AIA友邦工作23年，1998年來港擔任AIA MPF首席執行官6年，期後轉往汶來、印尼、澳洲等地負責其他管理層職務 。顧培德形容，出任新任行政總裁，感到極之榮幸，對於未來的工作感到興奮。



他表示，該公司上半年的新業務額錄得54%升幅，非常出色，他將依從前任陳榮聲所定下的策略，再進一步了解香港及澳門的人口老化和結構改變，以及內地客戶的需要。



高瞻