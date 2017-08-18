﻿市場簡訊

—天鴿互動（1980）遭沽空機構Emerson Analytics狙擊，昨日股價急跌近8%後停牌。Emerson聲稱手執確實證據，質疑天鴿互動造假數，誇大用戶數目，認為天鴿長此下去將被除牌。該公司回應本報查詢指，管理層正與法律人士準備澄清公告，估計於下星期刊出，現階段不作任何評論。







—利亞零售（831）中期純利按年增10.2%，至約5712萬元；收入按年增3.8%，至24.2億元，每股盈利7.52仙，中期息4仙，按年增14.3%。行政總裁楊立彬表示，香港零售現時仍處於膠着狀態，但大跌機會不大。







—東方表行（398）董事兼公司秘書林慶麟表示，旺角分店於年內將會縮小面積，減少約數百尺。縮小面積後，每個月租金成本將減少20萬至30萬元，旺角店年內亦會進行裝修。而該公司今年1月開始，同店銷售有高單位數增長，坦言在現時的市況，有增長已感開心。他更透露，未來兩年會把所賺的派予股東，派息比率達100%。







—奧園（3883）主席表示郭梓文表示，兩年前開始發展文化旅遊業務，項目進展順利，主要結恰當地特色產業鏈與文化，比如浙江的歌斐頌朱古力小鎮、廣東英德紅茶小鎮等，目標文旅業務在3年後成為百億規模的企業，並爭取上市。奧園上半年合同銷售額165.2億元人民幣，已完成全年銷售目標330億元人民幣的一半，全年預計完成銷售額360至370億元。







—金蝶國際（268）發展作為未來盈利來源的雲業務，今年上半年收入增長70%，至1.8億元人民幣，客戶數目增長超過80%，但仍錄得近1至1.5億元虧損。該公司主席徐少春估計，虧損在2018年可收窄至5000萬元，2019年將可扭虧為盈。雲業務佔公司總收入18%，預料到2020年可增至60%，達35至45億元。







—停牌逾5年的大慶乳業（1007）公佈，截至今年6月底止中期虧損收窄至272.6萬元，去年同期虧損416.5萬元，每股虧損0.003元，不派息，期內無收益。







—中駿置業（1966）財務總監李少波表示，全年買地預算約150億元人民幣，上半年已花費約83億元人民幣，下半年推售新盤約170萬方米，涉及貨值300億元人民幣，銷售比率保持逾60%；可超額完成全年280億元人民幣的銷售目標。







—美圖（1357）昨與Google DoubleClick舉辦廣告招商會，在香港和台灣正式開放商戶投放「美圖廣告」，開啟新的收入來源。第一輪廣告將於2017年9月1日正式上線。







—萬洲國際（288）附屬史密斯菲爾德食品，向美國電商餐飲平台Chef'd投資2500萬美元，達成戰略合作夥伴關係。史密斯菲爾德成為餐飲平台最大的戰略投資者，及有加入董事會。







—中國鋁業（2600）公佈，截至6月底止中期盈利7.51億元人民幣，增長10.06倍，每股盈利5分，不派中期息。







—聯邦製藥（3933）發盈喜，預期截至今年6月底止半年溢利約1億人民幣，去年虧損約1300萬元人民幣。



