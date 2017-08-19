﻿聯想季蝕5.62億遜預期

聯想集團（992）首季業績由盈轉虧，蝕7200萬美元（約5.62億港元），每股基本虧損0.66美仙，遠差過市場預期。上年度首季錄得純利1.73億美元。期內收入100.12億美元，按年跌0.44%。



若撇除匯率因素影響，按年增加1%；毛利率按年跌1.7%至13.6%。



毛利率下跌1.7%



首季度，集團個人電腦和智能設備業務收入按年上升0.2%至70.05億美元，佔約70%；除稅前溢利按年跌21%至2.91億美元，其全球個人電腦銷量按年下跌6%至1240萬部。



移動業務方面，上季收入升2%至17.46億美元，佔約17%；若撇除會計處理衍生的與併購有關的非現金費用，該業務除稅前經營虧損為1.29億美元。



數據中心業務的收入減少11%至9.71億美元；其他商品及服務收入為2.9億美元。